Пожертвования, VPN и помощь беженцам. Руководство для поддержки Украины

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В кризисных ситуациях общение и человеческая забота важнее всего. Чувство, что ты не одинок имеет решающее значение для преодоления таких ситуаций. В первую очередь это важно для создания или поддержания мотивации. В личных отношениях это работает только тогда, когда обе стороны могут доверять используемому средству коммуникации.

Сегодня это проще всего сделать через зашифрованные мессенджеры, которые не принадлежат крупным корпорациям. И хотя Telegram кажется самым популярным мессенджером в Украине, несмотря на его неоднозначную историю, он не полностью зашифрован. Групповые чаты в основном вообще не шифруются, весь контент хранится на серверах, и к ним также можно получить доступ через браузер. WhatsApp, хоть и зашифрован, но принадлежит инфраструктуре Facebook — в случае кибератак он, вероятно, станет первой целью, потому что его также можно использовать для отключения WhatsApp и Instagram. В качестве альтернативы мы рекомендуем Signal или Threema. Оба сервиса имеют сквозное шифрование и просты в использовании, так же как и другие мессенджеры. Подробный тест показывает различия, преимущества и недостатки.

Бесплатные звонки и SMS в Украину

Конечно, такие каналы связи зависят так или иначе от доступа к Интернету. Впрочем, это имеет смысл только в случае отсутствия широкомасштабных кибератак. Операторы мобильной связи так же могут быть поражены из-за сквозной IP-сети. Но пока все работает, телефон и SMS по-прежнему остаются самыми надежными и простыми способами связи. Операторы Telekom и Vodafone в Германии сделали обе услуги бесплатными на данный момент. Так же к ним присоединились A1 и его дочерние бренды в Австрии. Звонки и SMS из Австрии и Германии в Украину через этих провайдеров в настоящее время бесплатны.

Если вы не можете определиться с мессенджером или другим сервисом, либо не имеете подходящего оборудования, существуют бесплатные сервисы для видеоконференций, к которым можно подключиться по телефону только со звуком. Одним из таких сервисов является немецкий проект Senfcall, который финансируется за счет пожертвований, не хранит ваши разговоры и основан на программном обеспечении с открытым исходным кодом Big Blue Button. Те, кто пользуется такими услугами на регулярной основе, могут внести свой финансовый вклад в это.

Надежные источники информации

Военные действия сегодня также включает целенаправленную дезинформацию и напряженные дискуссии с потоком вводящих в заблуждение сообщений на всевозможных публичных форумах. То, что русские боты и армии троллей — не миф, недавно продемонстрировал главный редактор Frankfurter Rundschau. Как сообщил Томас Х. Каспар в Твиттере, команда его сообщества дошла до лимита по удалению в Facebook: более 10 000 вводящих в заблуждение комментариев к сообщениям от редакционной группы было получено в течение нескольких часов. Такие атаки часто бывают длительными, и позже за ними последовала волна бот-постов в других социальных сетях Funke Media Group, частью которой является Frankfurter Rundschau.

Поэтому важно использовать надежные источники в динамичных новостных ситуациях. В частности, в Твиттере внештатные и штатные журналисты предоставляют много нефильтрованной информации в режиме реального времени. Немецкий журналист Филип Банс (подкаст: «Die Lage der Nation») составил для этой цели список под названием «Восточная Европа», в котором журналисты, неправительственные организации и ученые комментируют на разных языках. Те, кому важны международные обзоры, а также те, кто хочет понимать и пересылать новости на иностранных языках, могут найти обзор учетных записей Deutsche Welle в Твиттере. Их новости также доступны на русском и украинском языках.

Взгляд из-за рубежа может быть полезен для вашей собственной оценки ситуации. Бегущая строка Би-би-си, посвященная украинскому кризису, и ее аналог Си-Эн-Эн — лишь два примера. Оба источника предлагают информацию за пределами ЕС, особенно касаемо финансового сектора. Всякий раз, когда вы имеете дело с новостями в виде текста или фрагментов видео, важно помнить об источнике и его намерении. В двух статьях Fakt oder Fake («Правда или фейк») и Nix mit Fake («Долой фейк») предлагаются методы распознавания фейков и дезинформации. Зная источник в соцсетях, большинство ботов и политических троллей можно легко идентифицировать: как правило, аккаунты достаточно новые и публикуют одинаковые посты во многих группах, а также в других сетях. Точно так же подозрительно использование одних и тех же мемов снова и снова, иногда с провокационными изображениями и радикальным текстом. Важно не только не поддаваться на такую дезинформацию, но и не распространять ее дальше и инициировать возможное ее удаление через функции отчетности сетей.

VPN против государственной цензуры

Если доступ к надежным источникам отсутствует, например, из-за правительственных ограничений, могут помочь виртуальные частные сети, также известные как VPN. Они перенаправляют доступ таким образом, чтобы казалось, что он исходит из другой страны, а также обходят блокировки DNS и другие попытки контролировать поток информации. У нас есть хороший опыт работы с провайдером NordVPN, а также с финским сервисом Freedome от F-Secure. Дополнительные услуги, обзор функций и прямые ссылки на приложения можно найти на сайте Heise Download.

VPN особенно полезен для жителей Украины. Любой, кто работает журналистом или в неправительственной организации, обязательно должен использовать стабильный VPN со множеством серверов и точек доступа, разбросанных по всему миру. Это также может затруднить перехват сообщений злоумышленниками или, что еще хуже, манипулирование ими.

Помощь беженцам

Те, кто хочет не только получить информацию, но и оказать практическую помощь, могут в первую очередь подумать о пожертвованиях. Поскольку можно ожидать большое количество беженцев, соответствующие организации являются первым местом, куда следует обратиться. Например, Агентство ООН по делам беженцев, УВКБ ООН, уже заявляет, что 100 000 человек из Украины хотят покинуть страну. УВКБ ООН уже запустило первоначальные кампании по оказанию помощи с этой целью и просит пожертвования. Поскольку эскалацию конфликта можно было предвидеть, «Каритас» и «Мальтизер» также подготовили конкретные действия по оказанию помощи. Ссылки ведут на страницы соответствующих программ. Вариант пожертвования между организациями предлагается Немецким альянсом действий по оказанию помощи при стихийных бедствиях (Aktionsbündnis Katastophenhilfe).

Помимо пожертвований, также возможно оказывать помощь на месте в Германии. Во многих городах для этой цели существуют свои организации, перечисление которых выходит за рамки данной статьи. Если в Германию прибудет много беженцев, понадобиться практическая помощь. Также может быть полезно спросить местные власти и местных политиков уже сейчас, например, через офисы своих граждан, готово ли сообщество и может ли оно предложить помощь. Одним из примеров являются спонтанные предложения помощи в центрах прибытия, подобные тем, которые уже предлагаются федеральной землей Берлин.

Списки ресурсов, которые может редактировать кто угодно и которые содержат предложения помощи и практические советы по бегству из Украины, трудно проверить. Они распространяются в социальных сетях, в том числе через Google Docs. Мы приводим пример этого здесь с оговорками- содержание может измениться в любое время. Мы случайным образом проверили информацию, на момент публикации этой статьи она была верной. Если вы сомневаетесь, вы должны хотя бы проверить, кто внес последние изменения, и проверить связанные учетные записи в социальных сетях. Также наблюдалась ложная информация через SMS. Следует соблюдать осторожность при контакте с неизвестными лицами; прежде всего, ни при каких обстоятельствах не следует нажимать на ссылки в таких сообщениях.

Поддержка родственников и друзей в Украине

В худшем случае дозвониться до любимого человека в зоне боевых действий будет невозможно. Даже в этом случае, как бы тяжело это ни звучало, важно сохранять спокойствие и не думать сразу о худшем. Мобильные и стационарные сети могут выйти из строя, либо быть перегруженными или нарушенными злоумышленниками. Если контакт потерян в течение длительного времени или есть конкретные причины для беспокойства из-за заслуживающих доверия сообщений о нападениях на местонахождение пропавшего человека, служба розыска Красного Креста может помочь.

Организации Красного Креста и Красного Полумесяца имеют международные сети и опыт поиска пропавших без вести. Кроме того, у них есть способы доставки сообщений - Сообщения Красного Креста (RCM), которые доставляются даже в тюрьмы. Организации по оказанию помощи также могут проводить видеоконференции, если это технически возможно, когда пропавший человек наконец найден.

Перевод был любезно предоставлен компанией AdHoc Translations.

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