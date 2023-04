Inhaltsverzeichnis Video-Workshop Adobe-Lightroom-App: Einstellungen & Presets meistern Tonwerte Presets Voreinstellungen erstellen

Auf Reisen und unterwegs fallen natürlich viele Bilddaten an. Bei der Bildentwicklung ist es daher wichtig, dass ich diese auch mobil möglichst effizient durchführen kann. Hilfreich ist es, wenn ich Entwicklungseinstellungen von einem Bild auf ein anderes übertragen kann und darum geht es in diesem Film. Ich möchte euch zeigen, wie ihr eure Entwicklungseinstellungen auch auf eine ganze Serie übertragen könnt und auch wie ihr Presets erstellen könnt, um diese dann mit nur einem Klick anwenden zu können.

In dieser Serie möchte ich einfach mit der Entwicklung eines ersten Bildes beginnen. Ich nehme hier ein repräsentatives und es ist klar, dass ich hier mit dem Weißabgleich beginne. Das heißt, ich gehe in den Farbbereich, nehme dort die Pipette und ziehe sie in einen Bereich, der für die Neutralisierung geeignet ist. Das bestätige ich mit dem kleinen Häkchen und dann kann ich natürlich die Farben noch ein bisschen individueller einstellen. Belichtung und Tonwerte stimmen bei diesem Bild schon. Deshalb kann ich jetzt direkt zu den Effekten übergehen. Vorher reduziere ich die Dynamik ein wenig.

(Hinweis: Beim folgenden Transkript handelt sich um einen Bonusinhalt für Menschen, die das Video unten nicht ansehen können oder wollen. Das Transkript gibt die Tonspur nicht exakt wieder; einige Passagen wurde ausgelassen oder zusammengefasst, andere redigiert, umgeschrieben, der Schriftsprache angepasst oder ergänzt.)