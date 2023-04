Inhaltsverzeichnis Video-Workshop Adobe Lightroom: Bilder in Photoshop weiter bearbeiten In Photoshop überführen Bearbeiten in PS

Fotografieren Sie mit der mobilen Lightroom App und organisieren Ihre Bildbestände ebenso, können Sie diese anschließend mit der Lightroom Classic Version synchronisieren und die Aufnahmen als Originale auf dem Computer sichern. Von dort aus bearbeiten Sie Ihre Bilder in Lightroom Classic weiter oder übergeben Sie an Photoshop.

Dieser Film zeigt, wie Sie diesen Transfer intelligent gestalten und die Ergebnisse der Photoshop-Arbeit in die Lightroom-Bildorganisation integrieren. Ihre Sammlungen aus der Lightroom-App, also synchronisierte Alben, enthalten Ihre Fotos. Aus diesen übergeben Sie ein Bild an Photoshop, um dort zum Beispiel einen anderen Himmel als Hintergrund einzufügen.

Es ist dabei nicht nötig, das Bild als JPEG zu exportieren und separat in Photoshop zu öffnen. Es gibt einen einfachen und schnellen Weg dafür, bei dem das Bild in meiner Lightroom-Bildorganisation integriert bleibt. Sie nutzen dafür in der Bibliothek wie im Entwicklungsmodul das Menü Foto und den Befehl Bearbeiten in.