Inhaltsverzeichnis Video-Workshop Adobe Lightroom: Mobile Bildbearbeitung für unterwegs Die App auf dem Tablet Retuschen und Format

Den Entwicklern von Lightroom ist es gelungen, nahezu den gesamten Entwicklungsumfang der Lightroom Classic Version auf die mobile Lightroom App zu übertragen. Damit hat man die Möglichkeit, mobile Bilder genaus so zu entwickeln, wie man es gewohnt sind. In diesem Teil der Serie gibt die Foto- und Bildbearbeitungstrainerin Maike Jarsetz in einem Video einen Überblick über alle Entwicklungsmöglichkeiten in der App.

Mehr Infos (Bild: FotoTV.) Maike Jarsetz ist gelernte Fotografin und Grafikdesignerin. Ihr Wissen rund um die Bildbearbeitung gibt sie in Workshops und Online-Trainings weiter. Bei FotoTV. ist sie ein bekanntes Gesicht und bereits aus anderen Ratgebern bekannt.

Der Video-Workshop beginnt mit einer ersten Übersicht auf dem Smartphone, dann geht es weiter mit der mobilen Entwicklung auf dem iPad, denn auf dem Handy ist zu wenig Platz. Nicht alle Funktionen haben wie auf dem Bildschirm bequem am Bildrand Platz.

Nach der Auswahl eines beliebigen Bildes kann man dann den Modus wechseln und in die Bearbeitungsebene gehen. Ist die angewählt, sieht man im unteren Bereich die ganze Entwicklungssteuerung. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, ist hier alles versteckt, was man auch auf dem Tablet und in der Desktop-App an Entwicklung machen kann.