Video-Workshop Aktfotografie: Wie man Models im Posing richtig anleitet

Aktfotografie gehört zu den Bereichen der Fotografie, in denen Fingerspitzengefühl und anspruchsvolle Ästhetik eine besonders große Rolle spielen. Weder soll das Bild kitschig, noch pornografisch wirken. Der Aktfotograf Pascal Marx hat zu dem Thema eine Videoserie erstellt. Darin zeigt er, wie man vorgeht und wo die Herausforderungen liegen. Tipps und Tricks zum Posing helfen, die eigene Ausdrucksform zu finden. Im Folgenden lesen Sie das Transkript zum zweiten Video dieser Reihe zu stehenden Posen. Darin führt der Fotograf Sie durch den Dschungel der Varianten und bringt Licht hinein:

Mein Name ist Pascal Marx. Ich komme aus Belgien und bin Aktfotograf. In der ersten Folge zur Aktfotografie ging es darum, wie die Füße die Stimmung beeinflussen können und wie die Füße eine Botschaft an den Betrachter senden. Sie können offen oder geschlossen sein, stabil oder instabil.

Jetzt machen wir weiter und beschäftigen uns mit dem Rest des Körpers und den Posen. Zuerst stellt sich unser Modell offen und stabil hin. Leicht breitbeinig, was weder flexibel noch dynamisch wirkt. Verlagert sie jetzt ihr Gewicht auf ein Bein, sieht man, dass der Körper eine kleine Kurve erhält. Die Eleganz entsteht durch eine Kurve in der Hüfte und auch die Schultern bekommen eine schöne Position.