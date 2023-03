Inhaltsverzeichnis Video-Workshop Foodfotografie: Requisiten effektvoll einsetzen Transkript des Videos

Zutaten statt ganzes Gericht

Alt statt neu Eine Geschichte erzählen Mit Intention gestalten Requisiten-Schatzkammer Es muss zeitlos sein

Dieses Wochenende präsentieren wir einen weiteren Beitrag aus einer Workshop-Reihe, den FotoTV gemeinsam mit Klaus Arras aus Köln produziert hat. In früheren Workshops wurde bereits viel darüber gesprochen, was ein gutes Food-Foto ausmacht – abgesehen vom eigentlichen Essen. Heute ist das Thema "Requisiten" und wie man sie am besten einsetzt.

Transkript des Videos

(Hinweis: Beim folgenden Transkript handelt sich um einen Bonusinhalt für Menschen, die das Video unten nicht ansehen können oder wollen. Das Transkript gibt die Tonspur nicht exakt wieder; einige Passagen wurde ausgelassen oder zusammengefasst, andere redigiert, umgeschrieben, der Schriftsprache angepasst oder ergänzt.)

Marc Ludwig: Klaus, kannst du uns erklären, welche Funktion Requisiten in einem Bild haben und wie du bei der Auswahl vorgehst? Ist das etwas, woran du denkst, wenn du ein Foto machst, oder gehst du anders vor?