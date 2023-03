Inhaltsverzeichnis Video-Workshop Makrofotografie: So fotografieren Sie Naturmotive mit Tautropfen Transkript des Videos Grundlagen beachten Komposition des Bildes Regeln brechen Eintauchen in eine andere Welt Fazit

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie über Makrofotografie. Mein Name ist Hans-Peter Schaub und in diesem Teil der Serie beschäftigen wir uns mit Makroaufnahmen von Insekten und Tautropfen. Heute Morgen sind wir ziemlich früh losgefahren. Unser Ziel war die Lippe-Aue, die im Osten meiner Heimatstadt Hamburg liegt. Dort fahre ich oft hin, wenn ich morgens ein wenig in die Natur gehen möchte. Wir sind relativ nah an der Straße, was sich hier kaum vermeiden lässt. Trotzdem hört man viele Vogelstimmen und die Stimmung am frühen Morgen ist wirklich schön.

Die letzte Nacht war relativ kühl. Gestern hat es noch geregnet, aber für heute Morgen war Sonnenschein angesagt. In der Folge sitzen überall auf den Gräsern viele Tautropfen und eine Menge Feuchtigkeit liegt in der Luft. Das sind gute Voraussetzungen für interessante und abwechslungsreiche Makroaufnahmen.

Normalerweise kann man um diese Jahreszeit schon viele Insekten beobachten, aber dieses Jahr ist es etwas anders. Die Entwicklung der Vegetation und der Tierwelt ist etwas verzögert.