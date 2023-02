Inhaltsverzeichnis Video-Workshop RAW-Entwicklung in Affinity Photo – Teil 1 Transkript des Videos Warum RAW? Der Assistent Objektivkorrekturen anwenden Die chromatische Aberration Ein Update

Dies ist die erste Ausgabe der Serie, Affinity Foto für Anfänger und Photoshop-Benutzer. In diesem Teil geht es um die Entwicklung von RAW-Dateien.

Affinity Foto hat ein eigenes RAW-Modul, das sich automatisch öffnet, wenn eine RAW-Datei geöffnet wird. Dies ist die sogenannte Develop-Persona. Es befindet sich oben links in der Menüleiste. Wird eine normale JPEG- oder TIF-Datei verwendet, öffnet sich automatisch die Photo-Persona.

In der Develop-Persona stehen Ihnen spezielle Werkzeuge zur Verfügung. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite befinden sich spezielle Panels. In den Panels werden alle Einstellungen vorgenommen. Sollten diese nicht vorhanden sein, kann man die Ansicht zurücksetzen. Über den Menüpunkt Ansicht (ganz oben links am Rand der Anwendung zu finden), Studio und Studio zurücksetzen.