Video-Workshop Stadtlandschaften: Die Skyline von Dubai bei Nacht fotografieren

In diesem Video nimmt Stefan Schäfer Sie mit nach Dubai. Er fotografiert Stadtlandschaften und konzentriert sich in diesem Beitrag auf die Skyline der Metropole. Viele Fotografen nutzen dafür das weiche, schmeichelnde Licht zur Goldenen oder Blauen Stunde. Schäfer hat sich in diesem Fall für ein Nachtfoto entschieden. Er zeigt, wie Ihnen solche Aufnahmen nachts im Dunkeln gelingen.

In diesem Film möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie nachts am besten fotografieren können. Die Blaue Stunde ist schon lange vorbei und ich befinde mich in völliger Dunkelheit. Es ist jetzt 23:00 Uhr und ich stehe auf der Palmeninsel und fotografiere die Skyline von Dubai. Hier reiht sich ein Wolkenkratzer an den anderen. Das ist wirklich beeindruckend, so etwas habe ich vorher noch nie gesehen.

Ich möchte diese Skyline in absoluter Dunkelheit fotografieren. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das Problem besteht darin, dass die Szene auf der einen Seite tiefe Schatten aufweist und auf der anderen Seite starke Lichter oder auch Highlights. Diese brennen im Bild sehr schnell aus, was an dem sehr starken Kontrast liegt. Die Kamera besitzt keinen so hohen Dynamikumfang wie das menschliche Auge und daher ist es sehr schwierig, alle Details richtig darzustellen.