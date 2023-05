Inhaltsverzeichnis Video-Workshop Stadtlandschaften: Lichtspuren per Langzeitbelichtung erzeugen Die richtigen Einstellungen Möglichst lange belichten Fazit

In diesem Videobeitrag nimmt Stefan Schäfer Sie mit nach Dubai. Von einer Autobahnbrücke blickt er direkt auf die Dubai Mall, das größte Einkaufszentrum der Welt. Direkt dahinter steht das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa mit 828 Metern.

Er zeigt in diesem Workshop, wie Sie ein Foto mit Lichtspuren von Autos aufnehmen. Die Szenerie erfasst den Burj Khalifa im Hintergrund und im Vordergrund eine Kurve einer großen Straße. Dort fahren die Autos links und rechts am Fotografen vorbei. Auf der einen Seite kommen sie auf ihn zu und auf der anderen Seite fahren sie von ihm weg.

Das ganze Bild ist im Prinzip wie eine Art Leitlinie, die in das Bild hineinführt und den Blick des Betrachters in die Bildmitte lenkt. In der Mitte steht dann die Hauptattraktion, der Burj Khalifa.