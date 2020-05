Inhaltsverzeichnis Videos bearbeiten wie die Profis Einen festen Workflow etablieren

Das Material gut vorbereiten

Dramaturgie beachten

Die wichtigen Szenen nutzen

Mit Proxy-Dateien arbeiten Tastaturkommandos und mehr Abwechslung Schneiden und mit Blenden arbeiten Artikel in Mac & i 2/2020 lesen

Einen festen Workflow etablieren

Für eine effektive Nachbearbeitung sollten Sie sich einen festen Arbeitsablauf angewöhnen. Profis folgen immer einem identischen Workflow: Zum Beispiel sichten sie zuerst das Material, schneiden dann die Musik auf die gewünschte Länge, legen anschließend einen Rohschnitt fest und passen diesen an die Musik an. Erst ganz zum Schluss kommen der Feinschliff und die Farbanpassung, das sogenannte Color Grading. Wenn Sie diesen Ablauf übernehmen, minimieren Sie die Gefahr, später Arbeitsschritte doppelt ausführen zu müssen.

Sollten Sie eher „Freestyle“ arbeiten, riskieren Sie es hingegen, sich unabsichtlich in eine Sackgasse zu begeben. Schneiden Sie etwa zunächst einige Szenen zusammen und legen anschließend die Musik darunter, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Schnitt nicht auf dem Takt liegt. Sie müssen dann noch einmal von vorne beginnen. Ein fester Workflow lohnt sich also.

Das Material gut vorbereiten

Bevor Sie mit dem eigentlichen Schnitt beginnen, sollten Sie Ihre Rohdaten sichern. Legen Sie für jedes Projekt einen dezidierten, übergeordneten Ordner an, in dem Sie Ihre Shots in Unterordnern sortieren. Ob Sie diese nach Datum oder Szenennamen organisieren, hängt vom Projekt, aber auch Ihren Vorlieben ab. Apps wie A Better Finder Rename helfen Ihnen dabei, die Flut an Videoschnipseln schnell aussagekräftig umzubenennen.