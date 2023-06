Inhaltsverzeichnis Videoworkshop Island: Faszinierende Insellandschaften für Fotografen Der Weg in die Fotografie Das erste mal in Island Was Island alles bietet

In diesem Video nimmt Jürgen Maria Waffenschmidt Sie mit nach Island und erzählt Ihnen, wie diese Insel seinen Weg zur Fotografie geebnet hat. Außerdem erfahren Sie, wie er dazu kam, ein Buch über seine Erlebnisse zu schreiben und was es in Island alles zu entdecken gibt.

Der Weg in die Fotografie

Hallo, mein Name ist Jürgen Maria Waffenschmidt. Ich bin gebürtiger Kölner und lebe und arbeite im Allgäu auf einer Alm in einem Naturschutzgebiet. Schon als kleiner Junge habe ich im Keller meines Vaters in einer Art Schwarz-Weiß-Labor meine ersten Bilder entwickelt. Damals hatte ich zwei Spiegelreflexkameras, eine für die Schwarzweißfotografie und eine für die Farbfotografie. Leider habe ich dann aus beruflichen Gründen den Kontakt zur Fotografie verloren.

Ich habe 25 Jahre lang eine Kneipe in der Nähe von Köln betrieben. 2005 habe ich den Weg zurück zur Fotografie gefunden. Ich kaufte mir eine Sony-Kamera und fing an zu fotografieren. Ich habe dann zwei Jahre in Brühl auf der Straße fotografiert. Unter anderem ein Projekt, bei dem ich innerhalb von sechs Wochen 6000 Menschen für ein großes Mosaikbild fotografiert habe. Durch diese Fotografie für die Stadt Brühl hat sich dann eine Möglichkeit bei einem Motorenwerk ergeben.