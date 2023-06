Inhaltsverzeichnis Videoworkshop Perspektive: Die richtige Bildkomposition für spannende Stadtfotos Die Perspektive ändern Nachbearbeitung in Adobe Lightroom Fehler beheben

In diesem Beitrag nimmt Sie Stefan Schäfer mit nach Dubai und zeigt Ihnen, wie Sie Bildausschnitt und Perspektive richtig wählen. Erfahren Sie, worauf Sie bei der Wahl Ihres Standpunktes achten sollten und wie Sie das Bild im Nachhinein entsprechend bearbeiten können.

Stefan Schäfer: In diesem Film möchte ich über Perspektiven sprechen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, Landschaften und Stadtbilder richtig darzustellen. Ich bin hier gerade auf der Marina Mall in Dubai und stehe etwas erhöht. Das ist der erste Punkt. Zumindest in einer Metropole wie Dubai sollte man versuchen, etwas erhöht zu stehen. Nicht so hoch, dass man über allem steht, aber hoch genug für eine Perspektive, bei der man nicht immer nach oben schauen muss. Ich möchte jetzt die verschiedenen Perspektiven zeigen und erklären, wo der Unterschied liegt.

Ich habe hier auf der linken Seite das Pier7. Das ist ein schöner Punkt, um das Bild auf der linken Seite zu beenden. Es bildet also einen natürlichen Rahmen für das Foto. Ansonsten haben wir im Vordergrund die Boote und natürlich das Wasser.