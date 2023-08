Inhaltsverzeichnis Analyse zur Vision Pro: Apples nächstes großes Ding Bislang unübertroffene Display-Technik Mixed Reality vereint die virtuelle mit der realen Welt Hardware im Detail visionOS: Apples räumliches Betriebssystem Seite visionOS steuern – mit Augen, Gesten und mehr Vision Pro im Alltag

Auch wenn Apple das Wort Virtual Reality nicht in den Mund nimmt: Die Vision Pro ist ein VR-Headset mit Passthrough- Modus, sie erfasst die physische Außenwelt über Kameras sowie weitere Sensoren und stellt sie auf zwei Bildschirmen vor den Augen des Nutzers dar. Apple setzt dabei auf eine besonders hohe Auflösung sowie geringe Latenz. Dabei steht Augmented Reality im Vordergrund, also digitale Elemente wie Apps, die in der eigenen Umgebung erscheinen. Aber auch Virtual Reality, also das Eintauchen in eine komplett digitale Welt, ist stufenweise möglich, etwa für Filme, Spiele oder einfach als Hintergrund für Apps.

Der modulare Aufbau ermöglicht die Verwendung jeweils passender Kopfbänder und Lichtsiegel für unterschiedliche Gesichtsformen und Kopfgrößen. (Bild: Apple)

Bislang unübertroffene Display-Technik

Um dreidimensionale filmische Szenen wie auch virtuelle Arbeitsumgebungen mit der Realität zu vereinen, mit ihnen interagieren und gegebenenfalls mit den Menschen darin kommunizieren zu können, analysiert die Vision Pro die Umgebung des Nutzers sowie dessen Hand- und Augenbewegungen mit insgesamt zwölf Kameras, sechs Mikrofonen und fünf Sensoren. Zu diesen zählt beispielsweise ein LiDAR-Scanner, der anhand ausgesandter Lichtpulse und der Zeit, bis sie auf Objekte treffen und zu ihm zurückgeworfen werden, eine 3D-Karte der Umgebung erstellt.

Doch jenseits der technischen Raffinessen zählt zu den grundlegenden Herausforderungen, denen sich alle Headset-Designer stellen müssen, zunächst das Gewicht. Noch gibt es dazu keine genauen Angaben, im Raum stehen 400 bis 500 Gramm. Einen ungewöhnlichen Schritt geht Apple damit, den Akku in ein externes Aluminium-Case auszulagern. So belastet der Akku allenfalls die Hosentasche oder sogar nur das Möbel, auf dem er liegt. Vorteilhaft dürfte sich zudem auswirken, dass man einen externen Akku zum Laden abziehen und leichter gegen einen vollen austauschen kann. Während sich das geflochtene Kabel vom Headset lösen lässt, ist es mit dem Akku offenbar fest verbunden. Zur Kapazität ist noch nichts bekannt, die Laufzeit liegt den Angaben zufolge bei zwei Betriebsstunden. Über USB-C lässt sich das Akku-Pack mit dem Stromnetz verbinden, um die Vision Pro ganztägig im Betrieb halten zu können.