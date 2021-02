Vite.js: Rasantes Build-Tool aus der Vue.js-Schmiede

Kaum eine Programmiersprache polarisiert so sehr wie JavaScript. Während es für einige Entwickler die Wunschsprache ist, stellen sich anderen beim bloßen Klang die Nackenhaare auf. Doch dass JavaScript eine ausgesprochen schnelle Entwicklung ermöglicht, beweist Vite – ein neues Projekt des Teams um Evan You, den Gründer des clientseitigen JavaScript-Webframeworks Vue.

Vite (von französisch "vite" für schnell) soll sich nach der Vorstellung seines Entwicklerteams im JavaScript-Ökosystem vor allem mit Geschwindigkeit und Entwicklungskomfort durchsetzen. Als Development-Server und Build-Tool begleitet Vite JavaScript-Entwickler vom Erstellen des Projekts bis zum Release. Bislang setzten die meisten Entwickler – bewusst oder durch Tools wie die Create React App oder das Vue CLI (Command Line Interface) – auf webpack. Doch je größer der Umfang des Projekts, desto träger wird der webpack-eigene Development-Server. Entwickler warten immer länger, bis vorgenommene Änderungen sichtbar sind. Aus diesem Ärgernis heraus entstand die Idee für Vite. Das Release der stabilen Version 2.0 Mitte Februar 2021 hat die Position von Vite weiter gestärkt.

Webpack ist im Kern ein sogenannter Bundler. Er sammelt alle JavaScript-, CSS- und Bilddateien zusammen und verschmilzt sie zu deutlich weniger Einzelteilen. Liegen beispielsweise im Quellcode Hilfsmethoden noch in einer anderen Datei als der API-Aufruf, finden sich im fertigen Build unter Umständen beide in einer einzigen, langen JavaScript-Datei wieder. Der Vorteil davon ist die verringerte Ladezeit für die Endnutzer: Statt Tausender Dateien lädt der Browser nur noch einige wenige. Die Laufzeit des Bundlings ist jedoch abhängig von der Anzahl der Dateien.

Beim Build sind einige Sekunden mehr noch vergleichsweise verkraftbar. Problematisch wird es bei der Entwicklung mit dem Development-Server, denn dieser nutzt ebenfalls das Bundling von webpack. Ändern Entwickler eine einzige Datei, muss webpack ganze Bundles aus Dutzenden Dateien neu generieren. Daher verliert das sogenannte Hot Module Replacement – also das sofortige Austauschen geänderter Komponenten im Browser, ohne dass ein Neuladen nötig wäre – schnell an Schärfe, wenn die Wartezeiten an die zehn Sekunden grenzen. Schon für den Start einer leeren React-Anwendung benötigt Vite nur 430 Millisekunden, während es bei Create React App beziehungsweise webpack mehr als 12 Sekunden dauert (s. folgendes Listing).