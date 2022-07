Inhaltsverzeichnis Vom Flop zum Kultfilm: 40 Jahre TRON Ein Mann mit einer Vision

Animalympics Erste Pläne für einen TRON-Film Das Design Die Schauspieler Die Oscar-Verleihung

TRON. Der erste Film, der Videospiele in den Vordergrund stellt. Der erste Film, der eine virtuelle Welt darstellt. Der erste Film, der ausgiebig und bildschirmfüllend von Computergrafik Gebrauch macht. Nicht nur für einzelne kurze Szenen. Es werden nicht nur Welten generiert; sie werden mit einer beweglichen Kamera bereist. TRON verbindet Computer-Effekte so nahtlos mit traditionellen Techniken, dass man kaum sagen kann, was aus dem Rechner kommt und was aus dem Stift. Obwohl der ganze Film wirkt wie aus dem Computer, sind berechnete Bilder in nur 16 Minuten des Films zu sehen.

In TRON geht es um den talentierten Programmierer Kevin Flynn, der als Angestellter von ENCOM in seiner Freizeit Videospiele entwickelt. Sein Widersacher Ed Dillinger stiehlt die Spiele und gibt sie als seine aus. Dillinger wird dadurch Chef der Firma. Flynn wird entlassen. Er schreibt Spürprogramme, um im Firmenrechner nach Beweisen für den Betrug zu suchen. Doch er wird durch einen Laser digitalisiert und in das Innere des Computers gebeamt. Wo die Programme als menschenähnliche Wesen leben, die, beherrscht vom sadistischen Master Control Program, in Spielen gegeneinander kämpfen müssen.

Ein Mann mit einer Vision

Hinter TRON steckt ein Mann mit einer Vision, mit Talent zum Verkauf und mit der Fähigkeit, ein Team in eine Richtung zu lenken – Steven Lisberger. Er ist Jahrgang 1951 und hat deutsche Wurzeln. Seine Eltern sind Juden; und nur mit einer gehörigen Portion Glück können sie vor den Nazi fliehen. Er lernt an der Kunsthochschule des Museums of Fine Arts in Boston; seine Abschlussarbeit, der psychedelische Kurzfilm "Cosmic Cartoon", erhält 1973 eine Nominierung für die ersten verliehenen Studenten-Oscars.