Vom Leben als Forscher

Ob es was nützen wird? Soziologen der Universität Cambridge machten sich Sorgen darüber, dass das Bild der Forschung in der Öffentlichkeit entweder von reißerischen Schlagzeilen oder dem Mythos vom einsamen Genie in seiner Studierstube geprägt wird. Gemeinsam mit Stammzellforschern haben sie deshalb das Computerspiel "Dish Life" entwickelt, das den Spieler in die Rolle eines jungen Wissenschaftlers versetzt.Die grafische Aufmachung und die einfache Spielmechanik scheinen zwar auf den ersten Blick ein sehr vereinfachtes Bild zu zeichnen.

Tatsächlich ist das Spiel jedoch das Ergebnis ausgiebiger Feldforschung, in der die Soziologen das soziale Gefüge im Labor und die schon beinahe persönliche Beziehung der Stammzellforscher zu ihren Zellkulturen studierten.Aber keine Angst: Man muss nicht Biologie studiert haben, um mit "Dish Life" Spaß zu haben.

Es gilt Stammzellkulturen zu hegen und zu pflegen, gleichzeitig das Wohlbefinden aller Mitarbeiter, aber auch den Ruf des Labors zu steigern, und dabei genügend Veröffentlichungen zu produzieren, um die wissenschaftliche Karriereleiter hochzuklettern. Bis zu fünf Mitarbeiter in einem Labor zu managen, kann einen auch in der Simulation ziemlich in Atem halten. Die App ist bei Google Play, im Apple App Store und bei Steam verfügbar.

Produkt: Dish Life

Hersteller: Pocket Sized Hands

Preis: kostenlos

(bsc)