Von Design bis API: TypeScripts Compiler verstehen und mit ihm arbeiten

Wer nicht regelmäßig mit Low-Level-Sprachen wie C++ programmiert, hat selten Kontakt mit den inneren Mechanismen eines Compilers. Auch der Besuch einer Hochschulvorlesung zum Thema Compilerbau entfacht selten Leidenschaft für diesen Teilbereich der Informatik. Doch stark abstrahierte Sprachen wie TypeScript bieten die Chance, dieses Bild zu revidieren: Mit der API des TypeScript-Compilers tsc lassen sich dessen interne Schritte nachvollziehen und sogar eigene Sprachfeatures implementieren, ohne in die Untiefen breitenloser Leerzeichen und anderer Parsing-Gemeinheiten abzutauchen.

Der TypeScript-Compiler ist einer der wenigen, die eine öffentliche und gut dokumentierte Schnittstelle haben. Zwar lassen auch andere Compiler – wie der Java-Compiler – die Ausführung des Kompiliervorgangs per API zu. Doch viele der internen Methoden sind entweder privat und damit nicht aufrufbar oder nicht dokumentiert. Dagegen ist der Quellcode des TypeScript-Compilers ausreichend beschrieben.

Der TypeScript-Compiler tsc ist im Grunde ein reiner Übersetzer: Er liest den TypeScript-Sourcecode ein und übersetzt ihn in JavaScript als Zielsprache. Die Literatur unterteilt die Arbeit jedes Compilers, abgesehen von Sonderformen wie dem hybriden Compiler, in sechs Phasen: lexikalische Analyse, syntaktische Analyse, semantische Analyse, Zwischencodeerzeugung, Programmoptimierung und Codegenerierung (s. Abb. 1).

Ein Compiler liest in der lexikalischen Analyse die Eingabe buchstabenweise ein und fasst sie in Lexeme zusammen, also in sinnhafte Buchstabengruppen (etwa Variablennamen oder Operatoren). Diese Lexeme tokenisiert er. Das heißt, er charakterisiert verschiedene Lexeme mit einem Typen (unter anderem Identifier, Nummer oder abstraktes Token wie ein Zuweisungszeichen) und versieht sie mit einem optionalen Wert. Der TypeScript-Compiler implementiert Lexeme zwar nicht explizit, das sonstige Vorgehen ist aber äquivalent.

Einfacher "Hallo Welt"-Ausdruck in TypeScript

Im "Hallo Welt"-Beispiel wird die lexikalische Analyse den Variablennamen als Identifier erkennen. Tokens wie der Deklarationsoperator const , das Gleichheitszeichen oder der String "Hallo Welt" werden buchstäblich erfasst und mit einem Typen versehen. So ist der String etwa ein Token vom Typ "String" mit dem Attributwert "Hallo Welt" (s. Abb. 2). Zudem ist die lexikalische Phase von Bedeutung, um überflüssige Leerzeichen oder Kommentare einzulesen und zu ignorieren. Auch die Zuordnung von Zeilennummern zu Befehlen ist Teil dieser Phase, damit der Compiler hilfreiche Fehlermeldungen ausgeben kann.

Die syntaktische Analyse wendet die spracheigene Grammatik auf die eingelesenen Token an. Nach den Regeln dieser Grammatiken entsteht in dieser Phase dann ein abstrakter Syntaxbaum (Abstract Syntax Tree, kurz: AST), der für spätere Phasen des Kompilierens grundlegend ist (s. Abb. 3). Der TypeScript-Compiler implementiert diese Phase in seinem Parser.

In der darauffolgenden semantischen Analyse erstellt tsc aus dem Syntaxbaum Symbole: Sie besitzen einen Namen sowie Flags, zum Beispiel EnumMember , Class oder Function , wodurch sie charakterisiert sind. Doch auch ihre Deklarationen, Kind-Elemente oder mögliche Exporte sind in ihnen gespeichert, wodurch Symbole umfangreiche Informationen für alle weiterführenden Kompilierschritte bieten. TypeScripts "Binder" speichert die Symbole in einer Tabelle. Hierbei erkennt das Programm Konflikte, etwa doppelt verwendete Namen, und kann sie entweder als Fehler melden oder je nach Szenario ignorieren. Die Aufbereitung der Symbole findet zwar typischerweise während der lexikalischen Analyse statt, aber der TypeScript-Compiler führt sie bewusst zu einem späteren Zeitpunkt durch.

Daraufhin kann der TypeScript-Compiler mithilfe des Syntaxbaums und der erzeugten Symbole den zweiten Teil der semantischen Analyse durchführen, die Prüfung der Typsicherheit. Im über 45.000 Zeilen langen Type-Checker checker.ts implementiert er eine Vielzahl von TypeScript-Features. Er vergleicht Typen, prüft Interface- und Klassenhierarchien, garantiert die korrekte Verwendung von Klassen- und Typsymbolen und vieles mehr. Auch das Generieren hilfreicher Fehlermeldungen wie "Variable X ist kein Teil dieser Klasse, meintest du vielleicht Y?" ist ein Bestandteil davon.