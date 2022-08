Inhaltsverzeichnis Die Vorteile der Blockchain in der internationalen Logistik und globalem Handel Umweltaspekte der Blockchain Dezentralisierte Marktplätze als Alternative Grenzübergreifendes Zahlungssystem Nachverfolgung von Frachtpapieren und Lieferketten Echtheitsnachweise für Luxusprodukte Fazit Artikel in iX 10/2022 lesen

Die Blockchain ist nicht das disruptive Allheilmittel der IT, als das sie anfangs verklärt wurde. Dennoch gibt es Szenarien, in denen die inzwischen etablierte Technik einen echten Mehrwert bietet. Das sind Einsatzgebiete, bei denen die Blockchain zum Aufbau von dezentralen Dateninfrastrukturen und Prozessoptimierungen über Organisationsgrenzen hinweg sowie zum Abbau von Vertrauensproblemen durch Transparenz und Fälschungssicherheit beiträgt.

Der Einsatz von Blockchain-Technik eignet sich vor allem in Umgebungen, in denen die Teilnehmer zwar kooperieren müssen, aber dennoch potenziell widersprüchliche oder konkurrierende Interessen haben. In der internationalen Logistik und in Lieferketten trifft man zwangsläufig auf diese Anforderungen.

Diesem Thema widmet sich auch die vom wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments in Auftrag gegebene Studie "Blockchain for supply chains and international trade", an der auch die Autoren dieses Beitrags beteiligt waren. Sie analysiert die Potenziale und Auswirkungen der Blockchain-Entwicklungen und -Anwendungen im Rahmen von acht praktischen Anwendungsfällen, die wir hier beleuchten.