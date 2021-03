Vorstellung E-Auto Porsche Taycan Cross Turismo: Praktisch veranlagt

Mit ein paar farblich abgesetzten Anbauteilen und etwas mehr Bodenfreiheit soll der Taycan Cross Turismo sich auch für die Bewältigung von schlechten Wegen eignen. Wie so häufig ist die Vermarktung dieser Fähigkeiten vermutlich etwas agiler als diese selbst, was nicht tragisch ist: Wer ein Auto sucht, dass im Gelände tatsächlich recht weit kommt, wird sich eher nicht einen Taycan zulegen. Die Zielgruppe wird sich daran kaum stören. Andererseits kann man sich die Taycan-Kombi-Gestaltung ohne "Cross"-Elemente problemlos vorstellen. In der heise/Autos-Redaktion befand eine Mehrheit, dass dieser Verlust gar keiner wäre.

Denn im Kern, das zeigte schon eine erste Ausfahrt mit einem Vorserienmodell, ist auch dieser Taycan für die Straße gebaut. Die Abstimmung des serienmäßigen Luft-Fahrwerks ist Porsche exzellent gelungen. Der Taycan reiht sich hier ganz in die Tradition des Hauses ein. Schon der Panamera war im heise/Autos-Test mit einer Abstimmung aufgefallen, die viel Feingefühl in der Entwicklungsabteilung bewies. Der Taycan fährt sich trotz eines enormen Leergewichts von stets mehr als 2,2 Tonnen handlich und nicht unkomfortabel.

Lesen Sie dazu auch einen Test Test Porsche Panamera 4 E-hybrid Sport Turismo

Große Batterie ist Serie

In der Taycan-Limousine kostet die "Performance Plus"-Batterie fast 6000 Euro Aufpreis, im Cross Turismo ist sie serienmäßig. Sie bietet einen Energiegehalt von 93,6 kWh brutto und 83,7 kWh netto. Aufgeladen werden kann sie mit bis zu 11 kW an Wechselstrom und maximal 270 kW an Gleichstrom. Die Reichweite im WLTP gibt Porsche mit 388 bis 456 km an. Unter optimalen Bedingungen soll eine Aufladung von 5 auf 80 Prozent in 22 Minuten und 30 Sekunden gelingen, versichert Porsche. Zum Start soll es vier Antriebsvarianten geben.

Turbo S Turbo 4 4S Leistung in kW 460 460 280 360 Leistung im Overboost 560 500 350 420 Allradantrieb ja 0 auf 100 km/h 2,9 3,3 5,1 4,1 Höchstgeschwindigkeit 250 250 220 240 Reichweite im WLTP 388 bis 419 395 bis 452 389 bis 456 388 bis 452 Kofferraum 405 bis 1171 446 bis 1212

Das Basismodell kostet 93.635 Euro. Wie bei Porsche üblich lässt sich problemlos eine fünfstellige Summe hinzukonfigurieren. Allein in Lack, Felgen und Leder lassen sich bis zu 18.272 Euro investieren, wenn man jeweils die maximale Ausbaustufe wählt. Mit großem Soundsystem und Matrixlicht wären weitere 9000 Euro versenkt.

Bild 1 von 10 Porsche Taycan Cross Turismo (10 Bilder) Formal gelungen? Das wird jeder für sich entscheiden. Das grüne Fotomodell hat ein Offroad-Design-Paket für knapp 2000 Euro bekommen.



Etwas praktischer

Unbestritten viel Geld, allerdings steigt gegenüber der Limousine auch der Nutzwert – zumindest etwas. Die Kopffreiheit hinten ist ein paar Millimeter größer, das maximale Ladevolumen steigt auf 1212 Liter. Sperrige Gegenstände lassen sich hier etwas leichter verstauen. Doch angesichts einer Fahrzeuglänge von fast fünf Metern und einem Standardvolumen von 405 bis 446 Litern wird deutlich, dass die Entwicklungsprioritäten nicht bei einem maximalen Praxisnutzen lagen. Porsche darf wohl aber darauf hoffen, dass dies für die Zielgruppe so wichtig ist wie die realen Fahreigenschaften abseits der befestigter Wege.

Lesen Sie auch Fahrbericht: Elektro-Sportwagen Porsche Taycan Sport Turismo

(mfz)