Vorstellung Genesis Electrified GV70: Kräftiges E-SUV im Premiumsegment

Der Hyundai-Konzern treibt die Verteilung seiner 800-Volt-Plattform für Elektroautos auf verschiedene Marken entschlossen voran. Nach Hyundai und Kia sind nun Modelle von Genesis dran. Nach GV60, G80 folgt das SUV GV70, und der Kombi G70 mit batterieelektrischem Antrieb kommt auch noch auf den Markt.

Überaus kräftig

Das SUV GV70 wird zumindest als Startmodell überaus kräftig. Je ein E-Motor mit jeweils 160 kW ist vorn und hinten eingebaut. In einem Boostmodus muss zumindest einer der beiden noch mehr leisten können, denn in diesem verspricht Genesis 360 kW Gesamtleistung. Das maximale Drehmoment von jeweils 350 Nm steigt im Boostmodus nicht weiter an. Das ganz sicher deutlich mehr als zwei Tonnen schwere E-SUV beschleunigt internen Messungen von Genesis zufolge in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Reichweite

Alle Angaben sind nur vorläufige Werte, was auch für die Reichweite gilt. Genesis nennt mehr als 500 km, ermittelt im chinesischen Messverfahren. Im koreanischen EV-Zertifizierungssystem sind es geschätzte 400 km. Genesis verspricht eine Zeit von 18 Minuten für die Aufladung von 10 auf 80 Prozent. Ein Test des Hyundai Ioniq 5 offenbarte kürzlich allerdings, dass es für solche Ladezeiten ideale Bedingungen braucht und die Vorklimatisierung der Batterie über die Ladestrategie noch verbesserungswürdig ist.

Direkte Angaben zur Ladeleistung oder dem Energiegehalt der Batterie gibt es in der Pressemitteilung nicht. Naheliegend ist, dass der GV70 die Batterie des Kia EV6 mit 77 kWh bekommt. Aus den anderen Modellen übernommen wird auch die Möglichkeit, den Vorrat der Batterie mit bis zu 3,6 kW anzapfen zu können – praktisch beispielsweise bei sehr großen Grundstücken, an deren Ende man eine Hecke stutzen will.

Der Genesis GV70 wurde im vergangenen Jahr vorgestellt uns ist seit September 2021 auch in Deutschland zu haben. Vermutlich im kommenden Jahr folgt eine Version mit batterieelektrischem Antrieb.



Gegenschall und Vorausschau

Keinesfalls neu, aber nur selten verbaut ist eine Form der besonderen Geräuschreduzierung. Vier Sensoren und vier Mikrophone erfassen den Lärmpegel im Innenraum und erzeugen über die Fahrzeuglautsprecher einen Gegenschall. Im Idealfall löschen die künstlichen Gegenschallwellen die ursprünglichen aus. Ford baut das im seit vielen Jahren in den Mondeo Hybrid ein. Ziemlich viel Aufwand betreibt Hyundai im Genesis eigenem Bekunden nach auch beim Fahrwerk. Für eine vorausschauende Fahrwerksregelung werden Daten vom Navigationssystem und der Frontkamera verarbeitet.

In Europa wahrscheinlich ab 2022

Genesis macht anlässlich der Weltpremiere auf der Auto Guangzhou 2021 in China (noch bis 28. November) keinerlei Angaben dazu, wann das E-SUV in Europa auf den Markt kommt, geschweige denn zu welchem Preis. Eine erste Ausfahrt mit dem G80 im vergangenen Sommer zeigte aber eines sehr deutlich: Es wäre ein grober Fehler, diese Marke zu unterschätzen.

(mfz)