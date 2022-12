Inhaltsverzeichnis Chips & Co.: Warum Apple über eine Milliarde in München investiert Apples Umzug ins edle "Karl" Wachstum durch Übernahme Herausforderung 5G Nie wieder "Antennagate" M2-Powermanagement aus München Artikel in Mac & i 6/2022 lesen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Investitionen in Milliardenhöhe sind in diesen Zeiten alles andere als ideal. Wegen der Folgen des Ukrainekriegs und der Coronakrise haben auch viele Hightech-Unternehmen den Rotstift gezückt und streichen alle Projekte zusammen, die für den Tagesbetrieb nicht unbedingt notwendig sind. Apple dagegen zeigt sich von den Konjunktursorgen unbeeindruckt und kann tief in die Kasse greifen. Bereits im März 2021 hat der iPhone-Konzern eine Investition in Höhe von einer Milliarde Euro für den Aufbau eines Europäischen Zentrums für Chip-Design in München angekündigt. Nun wird diese Summe nach Informationen der Mac & i nochmals erheblich aufgestockt, um in München einen zusammenhängenden Campus zu errichten.

Apple ist seit ewigen Zeiten in München aktiv. 1981, nur fünf Jahre nach der Unternehmensgründung am 1. April 1976 in der Garage seiner Eltern, gründete Steve Jobs eine Niederlassung in der bayerischen Landeshauptstadt. Zehn Mitarbeiter hatten damals vor allem die Aufgabe, den Computer Apple II in Deutschland zu vertreiben. Den Mac und erst recht das iPhone gab es damals noch lange nicht. Der erste Mitarbeiter für die Entwicklung wurde erst im Jahr 2015 eingestellt. Inzwischen arbeiten gut 2000 Ingenieurinnen und Ingenieure im Bereich Forschung und Entwicklung für Apple in München. Das sind fast die Hälfte der 4600 Menschen, die das Unternehmen insgesamt in Deutschland beschäftigt, davon viele in den Apple Stores.

Apple ist in München schon sehr lange aktiv – und hat hier auch seinerzeit den ersten Apple Store Deutschlands in der Rosenstraße eröffnet. (Bild: Apple)

In Bayern wird Apple damit zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Zuvor hatten bereits Google, Microsoft und Amazon mit großen Niederlassungen und Forschungseinrichtungen den Traum genährt, München könne sich zu einem weltweit führenden Technologiestandort entwickeln. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wertete im März 2021 die Investitionsentscheidung von Apple auf Twitter als "ein starkes Signal": "High-Tech Made in Bavaria. Bayern ist die richtige Heimat für Spitzentechnologie. Mit unserer Hightech-Agenda stärken wir weiter Wissenschaft, Forschung und den Transfer in die Praxis in allen Teilen Bayerns."