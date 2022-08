Warum Elektroflugzeuge einfach nicht abheben wollen

Drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen werden durch den Luftverkehr verursacht. Entsprechend sinnvoll wäre es, Flugzeuge endlich klimaneutral zu machen, etwa durch neue Antriebstechnik. Das Problem: Mit den aktuell verfügbaren E-Turbinen samt Akkus ergibt sich nur geringe Reichweite, die, so eine aktuelle Analyse von ICCT (The International Council of Clean Transportation), bei einer Fluggästezahl von einem Dutzend bei nur rund 50 sicheren Kilometern liegt.

Der begrenzende Faktor ist die Stromversorgung, insbesondere die Menge an Energie, die auf kleinem Raum gespeichert werden kann. Schon mit Kerosin achten die Fluggesellschaften aufs Gewicht – sei es nun bei Einschränkungen fürs Gepäck oder den extraschmalen und extraleichten Sitzen. Das wäre bei E-Flugzeugen ebenfalls Pflicht. Mehr noch: Gebräuchliche Batterien haben nicht die nötige Energiedichte, um auch nur die leichtesten Flugzeuge über längere Strecken mit ausreichenden Passagierzahlen anzutreiben.

Batteriechemie verbessert sich

In den letzten 30 Jahren hat eine verbesserte Batteriechemie immer mehr Leistung auf kleinerem Raum untergebracht. Weitere Verbesserungen könnten dazu beitragen, dass Elektroflugzeuge zu einer praktikableren Option für den Luftverkehr werden. Aber so weit sind sie heute noch nicht – und letztlich hängt die Zukunft von Elektroflugzeugen von den Fortschritten in der Batterietechnologie ab.

Die Aussichten für baldigen Elektroflug sind in vielerlei Hinsicht verlockend. Die Luftfahrt trägt mit einem wachsenden Anteil zu den CO₂-Emissionen bei, die den Klimawandel verursachen. Akkubetriebene Flugzeuge könnten helfen, die Dekarbonisierung in diesem wachsenden Sektor zu beschleunigen.

Die Emissionsreduzierung könnte gegebenenfalls erheblich sein. Ein akkubetriebenes Flugzeug, das mit erneuerbarer Energie geladen wird, könnte fast 90 Prozent weniger Emissionen verursachen als die heutigen Flugzeuge, die mit Jettreibstoff betrieben werden, sagt Jayant Mukhopadhaya, ein Verkehrsanalyst beim ICCT in Bezug auf die neue Analyse. Die verbleibenden Emissionen stammen größtenteils aus der Herstellung der Akkumulatoren, die bei den meisten Flugzeugen wahrscheinlich jedes Jahr ausgetauscht werden müssten.

Effizient und effizienter

Batterien sind eine effiziente Art der Stromnutzung. In einem Elektroflugzeug würden etwa 70 Prozent der Energie, die zum Aufladen der Akkus verwendet wird, tatsächlich das Luftgefährt auch antreiben. Es gibt zwar einige Verluste in Batterie und E-Motor, aber der Gesamtwirkungsgrad ist enorm hoch im Vergleich zu anderen Optionen, die zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs in Betracht gezogen werden könnten. Mit Wasserstoff und synthetischem Kerosin beispielsweise könnte der Wirkungsgrad bei maximal 20 bis 30 Prozent liegen.

In Anbetracht dieses Potenzials hoffen einige Start-ups, noch vor Ende des Jahrzehnts kleine Elektroflugzeuge für relativ kurze Strecken umsetzen zu können. Heart Aerospace, ein in Schweden ansässiges Start-up, gehört zu den Unternehmen, die versuchen, das Potenzial von Batterien für die Vermarktung von Elektroflugzeugen zu nutzen. Ihre 19-sitzigen Flugzeuge werden 2024 mit Flugtests beginnen und könnten laut CEO Anders Forslund bis 2026 kommerziell fliegen.

"Unser Ziel ist es, die erschwinglichste, schnellste und umweltfreundlichste Art der Fortbewegung auf der Welt zu schaffen", sagt Forslund. Das Unternehmen plant, in Nischenmärkten zu starten, wie zum Beispiel beim "Hopping" über die Fjorde in Skandinavien. Diese Strecken lassen sich nur schwer durch Landtransporte ersetzen, Schiffe brauchen zu lange – und in einigen Ländern wie Norwegen könnten sie vom Staat subventioniert werden.

Elektrischer Regionalflugverkehr

Laut Forslund sind diese Reisen jedoch erst der Anfang – und das Ziel ist es, den Regionalflugverkehr weltweit abzudecken. Selbst mit der derzeitigen Batterietechnik, so das Unternehmen, könnten seine Flugzeuge etwa 400 Kilometer weit fliegen. Das entspricht der Entfernung zwischen New York City und Boston oder zwischen Paris und London. Die Anforderungen an die Batterien sind selbst für diese kurzen Strecken allerdings beträchtlich. Die 19-sitzigen Flugzeuge von Heart werden etwa 3,5 Tonnen Batterien an Bord haben, was einer Gesamtkapazität von acht bis zehn Elektrofahrzeugen entspricht.