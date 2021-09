Warum Foxconns Einstieg in die E-Auto-Produktion die Industrie umwälzen könnte

An die Angst vor China hat sich die Autowelt schon länger gewöhnt. "Konkurrenz für Daimler, VW und BMW" titelte gerade das Handelsblatt. Gemeint waren Chinas Elektroautohersteller wie Geely, Nio und BYD, die auch auf den deutschen Markt strömen wollen. Aber im Windschatten der schon etablierten chinesischen Herausforderer lauert in Taiwan und Japan schon eine Gefahr, die die Grundfesten der Autohersteller angreifen will.

Der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn, der als iPhone-Produzent in der Technikwelt zu Ruhm gelangt ist, greift mit Unterstützung des japanischen Elektromotorenriesen Nidec nun auch die Autoproduktion an. Bereits 2022 wollen die Taiwaner Werke in den USA und in Thailand bauen, um für E-Auto-Interessenten Fahrzeuge zu fertigen.

Damit wird möglicherweise im großen Maßstab eine Gefahr für die etablierten Autohersteller war: Durch Auftragsfertiger dürfte die Eintrittshürde für ohnehin einfacher zu produzierende Elektroautos noch weiter sinken. Und plötzlich könnte fast aus dem Nichts ein riesiges Rudel an Start-ups entstehen, das den etablierten Herstellern bei der Hatz zur elektromobilen Zukunft schmerzhaft in die Flanken beißt.

Die Fahrzeugproduktion auf Bestellung

Foxconn ist ein formidabler Anwärter auf die Rolle des Disruptoren, und dies nicht nur wegen der ambitionierten Ansichten von Foxconn-Gründer Terry Gou. "Wenn wir iPhones herstellen können, warum können wir dann nicht auch E-Fahrzeuge herstellen?", soll er schon vor Jahren gefragt haben. Die seien schließlich "ein iPhone mit vier Rädern."

Die Aussage ist sicherlich überspitzt. Aber gegenüber anderen Neulingen in der Industrie hat Foxconn den Vorteil, extrem geübt in der Integration und Produktion von komplexen Geräten zu sein. In diesem Fall haben die Taiwaner sogar eine vollständige Elektroautoplattform entwickelt, auf die Kunden zugreifen können.

Für die Motorisierung soll dabei Nidec aus Japan sorgen, der größte Elektromotorenhersteller der Welt. Der Weltmarktführer bei Festplattenmotoren ist schon vor zwei Jahrzehnten als Bauteilelieferant in die Autoindustrie eingestiegen. Nun will das Unternehmen den Autobauern eine weitere Daseinsberechtigung rauben: die Motorenherstellung.

In China hat das schon geklappt. Dort beliefern die Japaner die boomende Elektroautoindustrie bereits mit einer breiten Palette an Elektromotoren. Bis 2030 will der neue Konzernchef Jun Seki, der bis vor Kurzem einer der Top-Manager des Renault-Partners Nissan war, dies auch in etablierten Autonationen wiederholen.

E-Motor von der Stange

Noch würden die etablierten Hersteller größtenteils ihre Elektromotoren selbst herstellen, gab Seki bei der Quartalsbilanz im Juli zu. "Aber ich würde sagen, dass bis 2030 niemand Elektroantriebe selbst fertigen wird, abgesehen von sehr hochwertigen Motoren." Denn die Autohersteller könnten preislich nicht mit der Massenfertigung mithalten, die Nidec schon jetzt aufbaut.

Die Japaner sind auf dem Weg zur Weltdominanz flexibel. Je nach Wunsch liefern sie einzelne Motorkomponenten oder den gesamten Antrieb. Auch für gemeinschaftliche Entwicklungen ist Nidec offen. Mit PSA, einem Teil des heutigen franko-italo-amerikanischen Herstellers Stellantis, hat Nidec bereits 2018 ein Joint-Venture für Elektromotoren gegründet.

Post aus Japan Japan probiert mit Elektronik seit jeher alles Mögliche aus - und oft auch das Unmögliche. Jeden Donnerstag berichtet unser Autor Martin Kölling an dieser Stelle über die neuesten Trends aus Tokio. Mehr Artikel zu "Post aus Japan"

Zwei weitere Beispiele aus Japan zeigen zudem, dass eine neue Gründungswelle in der Autowelt realistisch ist. Das japanische Startup ASF ist dabei, sich nur ein Jahr nach seiner Gründung zu einem ernst zu nehmenden Fabless-Hersteller zu entwickeln. Das Unternehmen designt nur Elektroautos mitsamt Verwaltungsplattform. Die Produktion wird von chinesischen Unternehmen geleistet.

Auch Kunden gibt es schon. Für den japanischen Logistikriesen Sagawa hat das Unternehmen einen elektrischen Mini-Laster für die große japanische Kategorie der Leichtkraftwagen (Kei-Cars) entwickelt. Der Öl- und Tankstellenriese Cosmo Oil will mit ASF Autos für Leasing- und Car-Sharing-Modelle entwickeln.

Elektroautos schlagen Hybride

Diese Woche kündigte dann der Motoren- und Motorradhersteller Yamaha an, mit dem Start-up Tier IV über das gemeinsame Unternehmen "eve autonomy" einen Mobilitätsdienst mit autonomen Elektroautos zu starten. Zuerst peilt das Team den Gütertransport auf Fabrikgeländen an. Aber das dürften nur Fingerübungen für größere Pläne außerhalb der Fabrikzäune sein.

Tier IV nimmt für sich in Anspruch, mit "Autoware" die erste Open-Source-Software für autonomes Fahren entwickelt zu haben. Shinpei Kato, der Gründer und Cheftechnologe von Tier IV, gab sich voriges Jahr bei der Gründung von eve autonomy überzeugt: Die Zusammenarbeit mit einem japanischen Top-Hersteller werde "auf der globalen Bühne äußerst wettbewerbsfähig sein".

Und glaubt man dem Nidec-Chef Seki, könnte der Kipppunkt zu einem selbsttragenden Autoboom rascher kommen, als es viele Autohersteller bisher wahrhaben wollen. "2025 werden Elektroautos weniger als Hybride kosten", sagt er voraus. (bsc)