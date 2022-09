Inhaltsverzeichnis Warum Java noch immer auf der Höhe der Zeit ist Modularisierung und Gemeinsamkeiten mit Python Switch und Strings Klassen Schlüsselwort für lokale Variablen Schnittstellen Typprüfungen, Compiler und weitere Neuerungen Blick in die Zukunft Artikel in c't 20/2022 lesen

Java-Code schuftet schon seit gut einem Vierteljahrhundert in Prozessoren diverser Geräte. Im Laufe dieser Zeit hat sich Java als Rückgrat der Weltwirtschaft etabliert: NASA, Google, NSA, ING, eBay, Amazon, Twitter und unzählige weitere Unternehmen vertrauen auf Java-Software. Außerdem läuft die Programmiersprache auf allen möglichen eingebetteten Systemen und bringt es laut Oracle auf 45 Milliarden aktive Java Virtual Machines (JVM) weltweit.

Trotzdem halten manche Entwickler Java für ein Produkt, das seine besten Jahre hinter sich hat. Vermutlich liegt es daran, dass in vielen Unternehmen Java 8 aus dem Jahr 2014 immer noch Standard ist.

Diese Ansicht ist aber ganz schön veraltet, denn Oracle hat in den vergangenen Jahren die Sprache Java sowie das Java Development Kit (JDK) umfangreich modernisiert. Wir räumen in diesem Artikel viele Klischees aus dem Weg und zeigen an großen Änderungen, dass Java nach 25 Jahren immer noch brandaktuell ist.