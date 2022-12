Inhaltsverzeichnis Was gegen Lichtverschmutzung hilft Farbenblinde Sensoren Eine Frage der Kelvin-Werte "Dunkler Himmel" bedeutet nicht "dunkler Boden" Hilft eine Dark-Sky-Verordnung? Artikel in MIT Technology Review 8/2022 lesen

An einem späten Abend im Juni 2016 stand John Barentine allein am Mather Point, einem berühmten Aussichtspunkt auf dem Grand Canyon. Der Mond verschwand und hinterließ einen knackig-klaren Himmel. Die Milchstraße breitete sich über der tintenschwarzen Schlucht aus. Barentine erfüllte das erstaunliche Gefühl, nicht mehr in Zeit und Raum verankert zu sein.

Als Astronom im Dienste der International Dark-Sky Association (IDA) hatte Barentine besonderen Grund zur Freude: Mit seiner Hilfe hatte der Ort vor Kurzem den vorläufigen Status eines "International Dark Sky Parks" erhalten, eine Auszeichnung für Gegenden mit außergewöhnlich sternklaren Nächten.

Im gut 400 Kilometer entfernten Tucson bietet sich ein ganz anderes Bild. Dort bilden die Lampen der Stadt eine Lichtkuppel am Himmel – wie bei den meisten Großstädten. Forschende wissen schon seit Jahren, dass diese zunehmende Lichtverschmutzung Mensch und Natur schädigt. Sie kann den Schlafzyklus des Menschen durcheinanderbringen, die Fortpflanzung von Grillen beeinträchtigen, frisch geschlüpfte Meeresschildkröten verwirren, Eulen bei der Jagd stören. Sogar Bäume behalten ihre Blätter zu lange, wenn künstliche Helligkeit ihnen falsche Informationen über die Jahreszeit vermittelt.