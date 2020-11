Inhaltsverzeichnis Kleidung mit Funktionen: Individuelle Wearables aus der KOBA Maßschneiderei Was wurde in der Schneiderei gefertigt? Ein Sensor für eine Fingerprothese Tanzoutfit mit Bewegungssensoren Weitere KOBA-Projekte Artikel in Make Magazin 5/2020 lesen

Die KOBA Maßschneiderei für E-Textilien tauchte ganz plötzlich in Berlin Kreuzberg auf und blieb für ein Jahr. Der kleine Laden wurde vom Künstlerinnen-Kollektiv Kobakant von Dezember 2017 bis Januar 2019 geführt. Kobakant, das sind Mika Satomi und Hannah Perner-Wilson. Das Projekt wurde zum Teil aus Mitteln des EU-Innovationsprogramms "Horizont 2020" finanziert.

Ein Jahr lang konnte jeder in unseren Laden spazieren und ein E-Textil-Projekt in Auftrag geben. E-Textilien sind Kleidungsstücke, die mit Elektronik versehen neue Funktionen erhalten und interaktiv werden. Für uns gab es in der Schneiderei nur eine Bedingung: Das Projekt musste persönlich sein, ein Bedürfnis des Trägers erfüllen. Daher durfte es nur für den Auftraggeber selbst sein. Aus diesem Grund hatte unsere KOBA Maßschneiderei auch keinen Online-Shop. Alles sollte sich im physischen Raum abspielen, von der Bestellung bis zur Anprobe.

In dieser experimentellen Schneiderei wollten wir ergründen, welche individuellen Bedürfnisse und Anforderungen Menschen an Wearables stellen – und wie sie sich erfüllen lassen. Wir wollten nicht einfach nur ein neues Produkt auf den Markt werfen, sondern E-Textilien personalisieren und die Wünsche der Menschen ins Zentrum stellen.