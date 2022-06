Inhaltsverzeichnis Web-Frontend mit Angular 2: Frontend mit Backend verknüpfen HTTP-Angelegenheiten Reaktionsfreudig Listen anlegen To-do-Liste anzeigen Formular zum Anlegen und Ändern von To-do-Listen Aufgaben anzeigen Auf Webserver bereitstellen Artikel in c't 12/2022 lesen

Fast geschafft! So fühlt es sich an, beinahe alle Kästen auf einer Aufgabenliste abgehakt zu haben. Genau so eine Liste programmieren wir unser Mini-Serie zu Webentwicklung mit Spring Boot und Angular. Zwei Häkchen gingen für das Backend drauf, das wir Ihnen im Artikel "Webentwicklung: Mit Spring und Kotlin eine To-do-Liste programmieren" und im Artikel "Webentwicklung: HTTP-Antworten mit Kotlin und Spring programmieren" erklärt haben. Die Sprösslinge für die Oberfläche pflanzten wir im ersten Angular-Teil "Webentwicklung: Wie Sie eine Aufgabenliste mit Angular erstellen" ein. Dieser endete damit, dass Sie in Visual Studio Code (VS Code) eine Oberfläche erstellt und mit Testdaten gefüttert haben.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die To-do-Liste finalisieren und wie Sie die Kommunikation mit dem Spring-Boot-Server herstellen. Am Ende haben Sie eine voll funktionsfähige Aufgabenliste, mit der Sie neue Listen anlegen, Aufgaben nach getaner Arbeit streichen und Fälligkeitsdaten eintragen können. Ist das alles programmiert, können Sie den letzten Punkt der Liste abhaken. Das vollständige Projekt finden Sie im GitHub-Repository (Download).

Öffnen Sie zum Loslegen Ihr Projekt aus dem ersten Artikel wieder in VS Code. Dieser Artikel knüpft nahtlos an den Stand vom ersten Angular-Teil an. Wenn Sie also die folgenden Schritte nachverfolgen wollen, dann sollten Sie auch alle Schritte aus dem ersten Artikel programmieren. Wenn Sie nicht ganz so viel Zeit haben, können Sie die Schritte auch am fertigen Repository nachvollziehen.