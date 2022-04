Inhaltsverzeichnis Webentwicklung: Mit Spring und Kotlin eine To-do-Liste programmieren Spring in Bequem Projekt starten Datenmodell H2-Datenbank Teststrecke Kleine Annotationenkunde Artikel in c't 9/2022 lesen

Zack, fertig, abgehakt! Was kommt als Nächstes? Wer effizient arbeitet, beantwortet diese Frage mit einer To-do-Liste. Und wer die auf allen Geräten und an allen Orten aktuell haben möchte, greift zur digitalen Version. Auch wenn es dafür fertige Lösungen gibt: Nichts befriedigt die eigenen Bedürfnisse so zielgenau wie eine selbst programmierte To-do-Liste.

Eine ideale Plattform für eine solche Webanwendung ist die Java Virtual Machine (JVM). Ihrem Ruf zum Trotz ist die Entwicklung auf der Java-Plattform heute nämlich nicht mehr schwerfällig und mit meterlangen XML-Dateien gespickt, sondern gelingt locker-flockig mit wenig Code.

Dieser Artikel zeigt, wie Sie mit Spring Boot und Kotlin eine zu 100 Prozent XML-freie To-do-Liste fürs Web entwickeln. Die Anwendung nimmt Aufgaben per HTTP im JSON-Format entgegen und gibt sie auch so zurück.