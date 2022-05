Inhaltsverzeichnis Webentwicklung: Wie Sie eine Aufgabenliste mit Angular erstellen Projekt in Angular aufsetzen Anwendung starten Navigation programmieren Menü und Inhalt in Bereiche aufteilen Toolbar hinzufügen Artikel in c't 11/2022 lesen

Browser sind von Programmen, die nur HTML anzeigen, zu Plattformen gewachsen, die komplexe Anwendungen ausführen. Sie leben von HTML, CSS und JavaScript, die als Ökosystem zusammenwirken.

Das Web-Framework Angular kapselt raffiniert die Teile dieses Systems, die Entwickler für moderne Single-Page-Applikationen brauchen. Mit Angular tippen Sie weniger Zeilen und programmieren fast automatisch nach den Konventionen moderner Browseranwendungen.

Dieser Artikel knüpft direkt an die Spring-Boot-Reihe an: "Mit Spring und Kotlin eine To-do-Liste programmieren" und "HTTP-Antworten mit Kotlin und Spring programmieren". In diesen haben wir das Backend für eine To-do-Liste mit Spring und Kotlin gebastelt. Das Ganze soll schön aussehen, daher fehlt noch eine Oberfläche, die die Liste schick darstellt. Hier rückt das mächtige Angular-Framework ins Rampenlicht, denn aufgrund seines skalierbaren und gut lesbaren Codes eignet sich das Framework für viel besuchte Webseiten.