Weekly: Apples Vision Pro, E-Autos als Stromspeicher, AR in Gent

In dieser Woche geht es um Apples neue Mixed-Reality-Brille. Am Montag wurde sie auf der Entwicklerkonferenz WWDC präsentiert. Wir berichten, was die Brille kann, welche Technik drinsteckt und wieviel sie kostet. Wird die Brille in Sachen Virtual und Augmented Reality einen Durchbruch bringen? Wir geben eine Einschätzung.

Außerdem im "Weekly":

Elektroautos als Stromspeicher: Wie lässt sich das Potenzial über gesteuertes und bidirektionales Laden am besten nutzen? Und der

Tipp der Woche: AR-Führung am Genter Altar.

"Weekly" erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das News-Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

