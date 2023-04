Weekly: Auto-GPT, Plastik, Klimaschutzgesetz

In dieser Woche geht es im "Weekly" um autonome Software-Agenten. Was passiert, wenn ChatGPT eine Partyplanung in einem Videospiel a là "Die Sims" steuert? Dahinter steckt Auto-GPT, die neueste Entwicklung zum KI-Sprachmodell. Es soll eine Art Gedächtnis und einen Internetzugang haben und, wie der Name vermuten lässt, ganz autonom arbeiten können. Wir diskutieren, was dahinter steckt.

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Plastik: Forschende haben tausende Tierkolonien im Plastikmüllstrudel des Pazifiks gefunden, die offenbar mit Kunststoffteilchen aus Küstenregionen angereist sind. Sollte dort trotz der hohen Artenvielfalt aufgeräumt werden – oder besser nicht?

Klimaschutzgesetz: Warum selbst Experten die geplante Änderung zu sektorübergreifenden Klimazielen für eine schlechte Idee halten und wer von den Änderungen durchaus profitieren dürfte, erklärt TR-Redakteur Gregor Honsel.

Tipps der Woche: "Celsius" von Marc Elsberg (Buch), die Sprach-KI Debate-Devil – ein virtueller Debattenpartner

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

(jle)