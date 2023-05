Weekly: Bakteriophagen, Photovoltaik auf Gewerbedächern

In dieser Woche geht es im "Weekly" um Bakteriophagen. Dabei handelt es sich um winzige Viren mit der besonderen Fähigkeit, Bakterien zu befallen. Angesichts der zunehmenden Gefahr von Antibiotikaresistenzen könnte genau das der Schlüssel sein, um multiresistente Keime zu bekämpfen. In Deutschland startet gerade eine klinische Studie an der Berliner Charité, die gegen einen resistenten Erreger von Lungenentzündungen helfen soll. Auch auf EU-Ebene tut sich etwas in Sachen Regulierung – etwa bei der Frage, ob der Einsatz individueller Phagentherapien nach festgelegten Standards auch ohne klinische Studien erlaubt wird.

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Solarenergie: Warum gibt es noch so wenige Photovoltaikanlagen auf Gewerbedächern?

Tipp der Woche: Michio Kakus Buch "Zukunftsaussichten" über Vorhersagen in der Frühzeit des Internets und die Spionageserie "Citadel" auf Amazon Prime, eine der teuersten Serienproduktionen

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das News-Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

=== Anzeige / Sponsorenhinweis ===

Diese Episode wurde gesponsert von HP Store: die Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP-Store mit dem Code HPMITX10.

=== Anzeige / Sponsorenhinweis Ende ===

(jle)