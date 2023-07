Weekly: Einschlaf-Roboter, Eichen-Prozessionsspinner, "The Santiago Boys"

In dieser Woche geht es in "Weekly" um das Einschlafen mithilfe eines "human-shaped device". So beschreiben es die japanischen Forscherinnen und Forscher in ihrer Studie. Sie haben untersucht, ob Erwachsene besser einschlafen und ihre Schlafqualität besser bewerten, wenn sie vor dem Schlafengehen eine dreiminütige Atem-Entspannungsübung machen und sich währendessen an eine menschenähnliche Roboterpuppe kuscheln. TR-Redakteur Wolfgang Stieler erzählt nicht nur vom Ergebnis der Studie, sondern schildert auch seinen Eindruck von den verwendeten Robotern. Sie stammen vom Roboterforscher Hiroshi Ishiguro, der vor einigen Jahren mit seinem Doppelgänger-Roboter für Aufsehen sorgte.

Anzeige

Außerdem in "Weekly":

Pheromone in die Eichen-Kronen: TR-Redakteurin Andrea Hoferichter berichtet, welchen Ansatz der Landesbetrieb Wald und Holz NRW verfolgt, um die Nachtfalter an der Vermehrung zu hindern. Denn die Raupen der Tiere können über ihre Haare beim Menschen unangenehme Reaktionen wie Juckreiz, Entzündungen oder auch schmerzhaften Husten hervorrufen.

TR-Redakteurin Andrea Hoferichter berichtet, welchen Ansatz der Landesbetrieb Wald und Holz NRW verfolgt, um die Nachtfalter an der Vermehrung zu hindern. Denn die Raupen der Tiere können über ihre Haare beim Menschen unangenehme Reaktionen wie Juckreiz, Entzündungen oder auch schmerzhaften Husten hervorrufen. Tipp der Woche: Der neu gestartete Podcast "The Santiago Boys" von Evgeny Morozov. Mit dem machen wir eine kleine Zeitreise in das Chile von 1973. Genauer gesagt in die Zeit vor und nach dem Putsch des Präsidenten Salvador Allende.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

=== Anzeige / Sponsorenhinweis ===

Die HUSUM WIND ist die führende Technologiemesse für Windenergie und Erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt. Vom 12. bis 15. September 2023 zeigen rund 600 Aussteller aus dem In- und Ausland Produktneuheiten und Spitzentechnologie in den Bereichen Onshore und Offshore Wind, Grüner Wasserstoff, Speicher, Sektorenkopplung, Digitalisierung, Recycling und Repowering. Hier geht's zum Ticketshop.

Anzeige

=== Anzeige / Sponsorenhinweis Ende ===

"Weekly" erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das News-Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

(jle)