Weekly: Elektroautos, Emissionszertifikate und der Film "Paradise"

In dieser Woche geht es in der neuen Folge "Weekly" um eine Studie des europäischen Thinktanks "Transport & Environment" (T&E). Darin wurde der Verbrauch von Rohstoffen wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan bei Elektroautos analysiert. Angesichts des Trends zu immer größeren vollelektrisch angetriebenen SUVs ist der Appell der Untersuchung zunächst wenig überraschend: kleinere Elektroautos bauen. Dennoch lohnt sich ein Blick darauf, an welchen Stellen die Effizienz erhöht und der Energieverbrauch verringert werden kann. Daher gibt TR-Redakteur Gregor Honsel einen Einblick.

Anzeige

Außerdem im "Weekly":

Emissionszertifikate : TR-Redakteur Gregor Honsel hat in Erfahrung gebracht, dass Deutschland im vergangenen Jahr erstmals Emissionszertifikate aus anderen EU-Ländern erwerben musste, um seine eigenen Klimaziele zu erreichen.

TR-Redakteur Gregor Honsel hat in Erfahrung gebracht, dass Deutschland im vergangenen Jahr erstmals Emissionszertifikate aus anderen EU-Ländern erwerben musste, um seine eigenen Klimaziele zu erreichen. Tipp der Woche: Der neue Film "Paradise" bei Netflix.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

=== Anzeige / Sponsorenhinweis ===

Die HUSUM WIND ist die führende Technologiemesse für Windenergie und Erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt. Vom 12. bis 15. September 2023 zeigen rund 600 Aussteller aus dem In- und Ausland Produktneuheiten und Spitzentechnologie in den Bereichen Onshore und Offshore Wind, Grüner Wasserstoff, Speicher, Sektorenkopplung, Digitalisierung, Recycling und Repowering. Hier geht's zum Ticketshop.

Anzeige

=== Anzeige / Sponsorenhinweis Ende ===

Hinweis zu unseren zwei anderen Podcast-Formaten: "Unscripted" und "Deep Dive": Die legen im August eine kleine Sommerpause ein. Neue Folgen wird es dann aber wieder im September geben. Unscripted erscheint jeden zweiten Freitag im Monat, der Deep Dive erscheint am vierten Freitag des Monats. Bei unserem "Weekly" ändert sich nichts, das erscheint im August wie gewohnt jeden Mittwoch. Hier finden Sie die Übersicht über alle Podcast-Folgen.

(jle)