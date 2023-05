Weekly: Emotionale KI, Wärmepumpen, Freiheitsgeld

In dieser Woche geht es im "Weekly" um emotionale KI: Der Kognitionsforscher Eric Schulz hat untersucht, ob man Sprachmodellen – in diesem Fall GPT-3 – Angst einflößen kann und wie das Sprachmodell darauf reagiert. Dazu fütterten Schulz und sein Team die KI mit klassischen psychologischen Aufgaben. Mit Fragebögen, wie sie auch zur Messung menschlicher Ängste verwendet werden, ermittelte das Forscherteam, in welchem "emotionalen" Zustand sich die KI befindet. Was bedeutet es, einer KI Emotionen zuzuschreiben? Und wie verändert sich dann das Verhalten dieser KI?

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Fassaden-Elemente als Wärmequelle für Wärmepumpen: Wie funktionieren sie und was können sie leisten?

Tipp der Woche: "Freiheitsgeld" von Andreas Eschbach (Buch), Website von Gianluca Gimini

