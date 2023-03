Weekly: Fehlerkorrektur im Quantencomputer, Gasspeicher, Generative KI und Ethik

Wenn Politiker von Technologie-Offenheit sprechen, wenn es in der Debatte um die Mobilitätswende mal wieder heißt, E-Fuels wären ein zukunftsträchtiger Treibstoff für Verbrennermotoren, wenn von der großen Wasserstoff-Strategie für die Energieversorgung geredet oder mal wieder Fusion ins Spiel gebracht wird: Was steckt hinter den Nachrichten? Was ist dran an solchen Aussagen?

Um diesen Hintergrund zu den News zu liefern, erscheint ab sofort jeweils mittwochs mit "Weekly" der neue Nachrichten-Podcast der MIT Technology Review. Darin spricht die Redaktion über aktuelle Themen und ordnet sie ein. Das ist wichtig, um besser zu begreifen, wie eine technische Neuentwicklung oder eine neue wissenschaftliche Studie zu bewerten ist. Ohne entsprechendes Fachwissen ist eine Bewertung nämlich oftmals gar nicht so einfach.

Die Themen dieser Woche:

Quantencomputer: Google präsentiert neues Verfahren, dass die Fehlerkorrektur reduzieren soll.

Energie: Die Gasspeicher sind mehr als gut gefüllt, sogar besser als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Was heißt das für die Zukunft?

Generative KI: Wie bringt man einer künstlichen Intelligenz eigentlich Ethik bei? Geht das überhaupt?

Batterie-Recycling: Bayreuther Forscher haben eine Methode entwickelt, um schneller zu prüfen, ob eine Batterie wiederverwendet werden kann.

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

