Weekly: Fusionsforschung, Elektroflugzeuge und die neue Staffel "Black Mirror"

In dieser Woche geht es in "Weekly" um Kernfusion: Die deutsche Bundesregierung setzt offenbar große Hoffnungen in diese Form der Energieversorgung und will die Weichen für weitere Forschung stellen. Die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FPD) sieht speziell Deutschland in einer "Poleposition", die "ambitioniert, ideologiefrei und technologieoffen" genutzt werden sollte. Parallel dazu sorgte ein Artikel im US-Magazin Scientific American für Aufsehen. Der Autor verweist darin auf interne Dokumente zu weiteren Verzögerungen beim Bau des experimentellen Fusionsreaktors ITER. Was hinter den vermeintlichen Enthüllungen steckt und auf welchem aktuellen Stand die Fusionsforschung in Deutschland steht, darin gibt TR-Redakteur Wolfgang Stieler einen Einblick.

Außerdem im "Weekly":

Ein Team aus Ingenieurinnen und Ingenieuren des MIT hat einen 1-Megawatt-Motor für Elektroflugzeuge entwickelt. Tipps der Woche: Neue Staffel der Netflix-Serie "Black Mirror" und der Roman "Öl" von Upton Sinclair aus dem Jahr 1926.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

