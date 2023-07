Weekly: Gentechnik, KI-Wettervorhersagen und YouTube-Spaziergänge

In dieser Woche geht es in "Weekly" um Gentechnik: In der vergangenen Woche legte die EU-Kommission einen Vorschlag vor, wie man künftig mit gentechnisch-veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft umgehen sollte. Demnach sollen Nutzpflanzen, die etwa mit der sogenannten Gen-Schere CRISPR-/Cas modifiziert wurden, nicht mehr den EU-Gentechnikregeln unterliegen – vorausgesetzt, die so entstandenen Sorten hätten auch ohne Gentechnik auf natürliche Weise entstehen können. Forschende dieser neuen gentechnischen Verfahren wollen auf diese Weise schneller und präziser Pflanzen so verändern, dass sie besser mit Dürrephasen klarkommen oder widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen sind. TR-Redakteurin Andrea Hoferichter erläutert die Auswirkungen dieser EU-Pläne.

