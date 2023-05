Weekly: Googles KI Bard und Luftschiffe mit Solarenergie

In dieser Woche geht es im "Weekly" um Googles KI-Chatbot Bard. Den hat der Tech-Konzern kürzlich auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O veröffentlicht. Bereits seit März ist Bard für Einzelne über eine Warteliste in den USA und Großbritannien verfügbar. Mit der I/O hat Google die Warteliste abgeschafft: Bard ist jetzt in 180 Ländern verfügbar. Deutschland und auch der Rest der EU müssen warten, was vermutlich an den strikteren Datenschutzbestimmungen liegt. Zu Gast im Podcast ist c't-Redakteur und Macher des Video-Formats c't 3003 Jan-Keno Janssen, der Bard dennoch bereits ausführlich testen konnte. Von seinen Erfahrungen berichtet er im Podcast.

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Renainssance der Luftschiffe? Forscher tüfteln an solargetriebenen Luftschiffen. Was wären Vor- und Nachteile gegenüber Flugverkehr mit regenerativen Antriebsmitteln?

Tipp der Woche: "Das verschwundene Flugzeug", Dokumentation zum Verschwinden der MH370 im Jahr 2014 auf Netflix

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das News-Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

(jle)