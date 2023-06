Weekly: Großwärmepumpen und witziges ChatGPT

In dieser Woche geht es um Großwärmepumpen. Mit ihrer Hilfe ließen sich rund 70 Prozent des Wärmebedarfs in Deutschland decken und so eine Menge Erdgas einsparen, lautet das Fazit einer aktuellen Studie der Initiative Agora Energiewende. Wir erklären, um welche Technik es dabei geht und geben eine Einschätzung, ob und wie das Szenario aus der Studie Wirklichkeit werden könnte.

Außerdem im "Weekly":

Wie witzig ist ChatGPT?: Eine Studie zeigt, dass große Sprachmodelle in Sachen Humor offenbar noch Luft nach oben haben. Und: eine kurze Einführung in die Geschichte der Humorforschung.

Tipp der Woche: Die große Stille – Kurzgeschichten von Ted Chiang.

"Weekly" erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das News-Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

