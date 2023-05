Weekly: KI-Pionier Geoffrey Hinton, PFAS in Wildschweinen

In dieser Woche geht es im "Weekly" um Geoffrey Hinton. Der KI-Pionier hat kürzlich bei Google gekündigt und vor den Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz gewarnt. Nach seinem Weggang von Google könne er nun offen über seine Sicht auf die Fortschritte im Bereich der generativen KI sprechen, so der 75-Jährige. "Manchmal denke ich, es ist, als wären Außerirdische gelandet und die Menschen hätten es nicht bemerkt, weil sie so gut Englisch sprechen", sagt Hinton über ChatGPT und Co. Wir sprechen über Hintons Einschätzung der Risiken und was dahinter steckt.

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

PFAS im Boden: Wildschwein-Lebern als Indikator für die Ewigkeitschemiekalien. Warum ist das sinnvoll?

Tipp der Woche: "Movement: How to Take Back our Streets and Transform Our Lives" (Buch)

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

=== Anzeige / Sponsorenhinweis ===

Diese Episode wurde gesponsert von HP Store: die Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP-Store mit dem Code HPMITX10.

=== Anzeige / Sponsorenhinweis Ende ===

(jle)