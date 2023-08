Weekly: KI in der Bildung, Supraleiter, Oktopus auf Ecstasy

In dieser Woche geht es in der neuen Folge von "Weekly" um KI in der Bildung. Generative Künstliche Intelligenz wie ChatGPT scheinen unser Schulsystem zu zwingen, über Unterricht und Lehrstoff neu nachzudenken. Welche Möglichkeiten gibt es, Sprachmodelle sinnvoll in die Schulstunden einzubinden, sodass Schülerinnen und Schüler profitieren? TR-Redakteurin Andrea Hoferichter gibt einen Einblick, wie die deutsche Bildungslandschaft erstmals auf ChatGPT reagierte und welche Anwendungsmöglichkeiten es für KI im Unterricht gibt. Empfohlen sei dazu auch die neue Ausgabe von MIT Technology Review 6/2023: KI kommt in die Schule. Podcast-Hörerinnen und -Hörer können zwei kostenfreie digitale Ausgaben innerhalb eines Probeabos erhalten.

Anzeige

Außerdem in "Weekly":

Supraleiter : Seit der Veröffentlichung eines Papers eines südkoreanischen Forscherteams ist viel passiert rund um den vermeintlichen Supraleiter LK-99. TR-Redakteur Wolfgang Stieler rekapituliert die bewegten Wochen und wie der aktuelle Stand ist.

Seit der Veröffentlichung eines Papers eines südkoreanischen Forscherteams ist viel passiert rund um den vermeintlichen Supraleiter LK-99. TR-Redakteur Wolfgang Stieler rekapituliert die bewegten Wochen und wie der aktuelle Stand ist. Tipp der Woche: Der Podcast "Have a nice future" und darin besonders die Folge "To understand a human brain, give an octopus MDMA" mit der Neurowissenschaftlerin Gül Dölen.

Wenn auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal Empfehlungen habt für Serien, Bücher, Games, Podcasts oder sonstige Medien, die neu oder irgendwie noch nicht zu dem Ruhm gekommen sind, den sie Eurer Meinung nach verdienen, dann schreibt uns doch eine Mail an info@technology-review.de oder lasst Euren Tipp da auf unseren Social-Media-Konten von MIT Technology Review: Wir sind auf Facebook, Instagram, X, LinkedIn und TikTok. Oder kontaktiert uns auf Mastodon: Wolfgang Stieler, Gregor Honsel, Jenny Lepies.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Es geht weiter mit unseren zwei anderen Podcast-Formaten: Eine neue Folge des lockeren Gesprächs-Formats "Unscripted" erscheint Anfang September, voraussichtlich am Montag, 11. September. Das Format "Deep Dive", bei dem die Technologien oder Innovationen im Vordergrund stehen, erscheint am 22. September. "Unscripted" erscheint jeden zweiten Freitag im Monat, der "Deep Dive" erscheint am vierten Freitag des Monats. Der News-Podcast "Weekly" erscheint immer mittwochs. Hier findet Ihr die Übersicht über alle Podcast-Folgen.

Anzeige

(jle)