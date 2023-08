Weekly: KI in der Notaufnahme, Gehirn-Computer-Schnittstellen, Babel

In dieser Woche geht es in der neuen Folge von "Weekly" um KI im Krankenhaus. Dazu haben Forschende vom DFKI Lübeck und der Universität Leipzig speziell den Bereich der Notaufnahme ins Visier genommen. Sie setzten ihre KI namens CatBoost auf der Managementebene des Krankenhauses ein und ließen das Modell Prognosen darüber machen, wie lange ein in der Notaufnahme angemeldeter Patient bei stationärer Aufnahme voraussichtlich im Krankenhaus bleiben würde. Derlei Aufschlüsse können die Planung und das Management innerhalb des Krankenhauses erleichtern. TR-Redakteur Wolfgang Stieler erzählt, wie gut die Vorhersagen waren und welche Verbesserungen im Krankenhausbetrieb dadurch möglich werden können.

Außerdem in "Weekly":

Gehirn-Computer-Schnittstellen : In der vergangenen Woche kamen zwei Paper heraus, in denen beschrieben wurde, wie sich zwei Patientinnen mit Hilfe von Gehirn-Computer-Schnittstellen wieder artikulieren konnten. Dabei haben die Patientinnen ein Sprechtempo und ein Ausmaß an Vokabular vorgelegt, das so bisher noch nicht erreicht wurde. TR-Redakteurin Andrea Hoferichter erzählt Näheres zu den zwei Fällen.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Es geht weiter mit unseren zwei anderen Podcast-Formaten: Eine neue Folge des lockeren Gesprächs-Formats "Unscripted" erscheint Anfang September, voraussichtlich am Montag, 11. September. Das Format "Deep Dive", bei dem die Technologien oder Innovationen im Vordergrund stehen, erscheint am 22. September. "Unscripted" erscheint jeden zweiten Freitag im Monat, der "Deep Dive" erscheint am vierten Freitag des Monats. Der News-Podcast "Weekly" erscheint immer mittwochs. Hier findet Ihr die Übersicht über alle Podcast-Folgen.

