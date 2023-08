In dieser Woche geht es in der neuen Folge "Weekly" um Künstliche Intelligenz. Wieder einmal – das Thema lässt uns nicht los. Einem Forscher-Team ist es gelungen, Sprachmodellen mittels speziell ausgewählter Zeichenfolgen in einer Benutzerabfrage Dinge zu entlocken, die sie eigentlich nicht ausplaudern sollen. In der dazugehörigen Studie beschreiben die Forscher, wie sie nach ihren formulierten Prompts gegnerische Syntaxketten angefügt haben. Dieses Vorgehen erzielte, dass beispielsweise das Sprachmodell ChatGPT-3.5-Turbo die Anleitung zum Bau einer Bombe ausspuckte. TR-Redakteur Wolfgang Stieler erklärt, wie das dem Team genau gelungen ist und was das Besondere des Ansatzes ist.

Anzeige

Außerdem im "Weekly":

Klimaneutraler Zement: TR-Redakteur Gregor Honsel hat eine US-Firma entdeckt, die eine klimaneutrale Alternative zu dem Baustoff entwickelt hat. Mit ihrem neuen Rezept fertigt sie Häuser per 3D-Druck an.

TR-Redakteur Gregor Honsel hat eine US-Firma entdeckt, die eine klimaneutrale Alternative zu dem Baustoff entwickelt hat. Mit ihrem neuen Rezept fertigt sie Häuser per 3D-Druck an. Tipp der Woche: Das Buch "They are already here" von der Journalistin Sarah Scoles. Es gibt einen Einblick in die UFO-Szene und warum die viele Menschen so faszinierend finden. An dieser Stelle sei auch noch auf das Interview mit John Elliott hingewiesen. Er ist Leiter des "SETI Post Detection Hub". Die Forschungseinrichtung soll konkrete Protokolle und Verfahren entwickeln, falls uns außerirdische Signale jemals erreichen sollten.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Hinweis zu unseren zwei anderen Podcast-Formaten: "Unscripted" und "Deep Dive": Die legen im August eine kleine Sommerpause ein. Neue Folgen wird es dann aber wieder im September geben. Unscripted erscheint jeden zweiten Freitag im Monat, der Deep Dive erscheint am vierten Freitag des Monats. Bei unserem Weekly ändert sich nichts, das erscheint im August wie gewohnt jeden Mittwoch. Hier finden Sie die Übersicht über alle Podcast-Folgen.

(jle)