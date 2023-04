Weekly: Natrium-Batterien, Solarmodule, freies Wissen

In dieser Woche geht es im "Weekly" um Batterieforschung, genauer: um Natrium-Batterien. Große Erwartungen werden in die Stromspeicher gesetzt. Natrium ist reichlich in der Natur vorhanden und lässt sich leicht abbauen. Allerdings haben sie eine geringere Energiedichte als Lithium-Ionen-Batterien. Haben Natrium-Batterien dennoch das Zeug, um die heute weit verbreiteten Lithium-Akkus zu ersetzen? Fraunhofer-Forscher arbeiten unter anderem an Natrium-Feststoff-Batterien, die sie auf der Hannover Messe in der vergangenen Woche vorgestellt haben. Wir sprechen über die Unterschiede von Lithium- und Natrium-Batterien und die generellen Trends in der Batterieforschung.

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Recycling von Solarmodulen: Warum ist das wichtig, was sind die speziellen Herausforderungen?

Tipp der Woche: Podcast Radiolab, Folge "The library of Alexandra". Darin geht es um Alexandra Elbakyan, die Initiatorin von Sci Hub, die frei zugängliche Plattform für wissenschaftliche Paper.

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins.

