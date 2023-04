Weekly: Neues über KI, Atomkraft, E-Scooter

In dieser Woche geht es im "Weekly" um Atomkraft. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat wenige Tage vor der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland am Wochenende unterstrichen, dass die Energieversorgung hierzulande sicher sei. Zur Erinnerung: Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke hätten eigentlich schon Ende vergangenen Jahres vom Netz gehen sollen. Wegen des Ukrainekriegs beschloss die Ampelkoalition jedoch, die drei Meiler weiterlaufen zu lassen. Die FPD will die Atomkraftwerke aus Gründen der Preisstabilität für ein Jahr zumindest betriebsbereit halten. Ist das denn technisch überhaupt möglich? Und welche neuen Entwicklungen gibt es noch bei Atomkraft?

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

(Wieder) Neues über Künstlichen Intelligenz: ChatGPT soll jetzt auch Emojis verstehen können.

E-Scooter: Paris verbietet die elektrischen Tretroller nun. Droht das Aus auch in Deutschland? Oder können die Vehikel Teil der Verkehrswende sein?

Tipps der Woche: Straight outta Compton (Film, Amazon Prime), Bright Earth – The Invention of Colour von Philip Ball (Buch), Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier (Netflix-Doku)

