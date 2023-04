Weekly: Offener Brief zur KI-Pause, Mikroplastik

In dieser Woche geht es im "Weekly" erneut um Künstliche Intelligenz: Vertreter aus der Tech-Branche im Silicon-Valley-Umfeld haben einen offenen Brief verfasst. Darin fordern sie, die Entwicklung generativer KI mindestens für sechs Monate zu pausieren. Zweck der Pause soll sein, eine KI-Regulierung zu erarbeiten, damit KI zum Wohle aller Menschen zum Einsatz kommt. Unterzeichner sind unter anderem Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Es gibt allerdings auch viel Kritik an dem Brief aus der KI-Community – etwa dass in dem Brief ein überzeichnetes Bild von den Gefahren der KI in der Zukunft skizziert wird. Was steckt hinter dem Brief? Wie ist er zu bewerten?

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Mikroplastik: Forschende aus New Mexiko haben eine Methode entwickelt, Mikroplastik über ein filterloses System über Ultraschall aus Wasser zu entfernen. Wie gut funktioniert das?

Tipp der Woche: Film: Everything everywhere all at once / Serie: Ein Mädchen und ein Kosmonaut

