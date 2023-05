Weekly: Plastikmüll und Recycling

In dieser Woche im "Weekly" geht es um Plastik, genauer gesagt um Plastikmüll. Die Vereinten Nationen wollen den weltweiten Plastikmüll eindämmen und halten dazu in dieser Woche in Paris eine Konferenz ab, die mit dringlichen Appellen startete. "Plastikverschmutzung ist eine tickende Zeitbombe und schon heute eine Geißel", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. Er warnte zum Auftakt des Treffens, dass von Plastikabfällen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, die Artenvielfalt und Klimaziele ausgehe. Wenn die internationale Staatengemeinschaft nicht handelt, drohe bis 2060 eine Verdreifachung des Plastikmülls. Die Produktion von Kunststoffen müsse reduziert, die umweltschädlichsten Produkte wie Einwegkunststoffe verboten werden. Was sind die konkreten Vorschläge und welche Herausforderungen gibt es in den Verhandlungen? Dazu gibt TR-Redakteurin Andrea Hoferichter einen Einblick.

Außerdem im Weekly:

Tipp der Woche: TR-Online-Redakteurin Jennifer Lepies empfiehlt die Podcast-Folge "Alles gesagt" mit Maria Lorenz-Bokelberg, ihres Zeichens Mitgründerin und Gesicht der Podcast-Produktionsfirma "Poolartists"

