Weekly: Quantencomputing, Elektrofähre und der Science-Fiction-Roman "Pollen"

In dieser Woche geht es um Quantencomputer. Der Chiphersteller Intel präsentierte kürzlich einen neuartigen Quantenprozessor für die Forschung und IBM einen Performance-Meilenstein seines Quantenrechners, der schon in zwei Jahren zu ersten Anwendungen führen soll. Wir erklären, was technologisch hinter diesen Erfolgsmeldungen steckt und ob tatsächlich ein Durchbruch naht.

Außerdem im "Weekly":

Mobilität: In Stockholm wurde die weltweit erste autonome Elektrofähre für den öffentlichen Nahverkehr in Betrieb genommen.

In Stockholm wurde die weltweit erste autonome Elektrofähre für den öffentlichen Nahverkehr in Betrieb genommen. Tipp der Woche: Pollen – Band 2 der Manchester Trilogie von Jeff Noon.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

"Weekly" erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das News-Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

